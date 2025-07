Čína odmietla obvinenia, že laserom mierila na nemecké lietadlo

Peking 9. júla (TASR) - Peking v stredu odmietol obvinenia Nemecka, podľa ktorých čínska armáda mierila laserom na nemecké lietadlo nad Červeným morom a označila ich za „úplne v rozpore so skutočnosťami“. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Nemecké ministerstvo zahraničia v utorok obvinilo čínsku armádu z mierenia laserom na nemecké lietadlo na bežnom prieskumnom lete. Bola to súčasť misie Európskej únie na ochranu námornej dopravy nad Červeným morom. Berlín tvrdí, že Čína tým ohrozila posádku lietadla.



Čínske ministerstvo zahraničia obvinenia v stredu poprelo. „Obe strany by mali zaujať pragmatický postoj, urýchlene posilniť komunikáciu a vyhnúť sa nedorozumeniam a nesprávnym odhadom,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Podľa Pekingu čínske lode eskortovali iné plavidlá v Adenskom zálive a somálskych vodách, čím „prispievali k bezpečnosti medzinárodných námorných ciest“.



Berlín označil incident za „úplne neprijateľný“ a prieskumnú misiu lietadla musel predčasne ukončiť návratom na základňu v Džibutsku. Súčasťou akého systému bol laser, nie je dosiaľ jasné.



Podľa nemeckého denníku Bild sa incident stal 2. júla v blízkosti jemenského pobrežia a let lietadla bol ovplyvnený „oslepujúcim laserom“. Peking bol v uplynulých rokoch niekoľkokrát obvinený z podobných incidentov, v roku 2023 v Juhočínskom mori proti filipínskemu lietadlu alebo v roku 2022 proti austrálskemu lietadlu.