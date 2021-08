Čína odmietla potrebu ďalšieho vyšetrovania pôvodu covidu

Peking 13. augusta (TASR) – Čína odmietla v piatok výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie na opätovné vyšetrovanie pôvodu ochorenia COVID-19. Peking podľa vyjadrenia svojho rezortu diplomacie podporuje „vedecké", nie „politické" snahy o zistenie, ako sa nový druh koronavírusu preniesol na človeka. Informovala o tom agentúra AFP.



„Sme proti politickému hľadaniu pôvodu... a poti tomu, aby sa upustilo od spoločnej správy" vydanej po januárovej návšteve expertného tímu WHO v čínskom Wu-chane, uviedol námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Ma Čao-sü. „Podporujeme vedecké skúmanie pôvodu (koronavírusu)," povedal novinárom.



WHO vo štvrtok vyzvala Čínu, aby podporila poskytovanie primárnych, nespracovaných údajov o prvotných prípadoch nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Organizácia zdôraznila, že na to, aby mohla postupovať vo vyšetrovaní teórie, že nový koronavírus sa rozšíril únikom z laboratória v Číne, potrebuje získať prístup ku všetkým relevantným dátam.



„Prístup k dátam je zásadne dôležitý, aby sme rozšírili naše chápanie vedy, a nemal by byť nijakým spôsobom spolitizovaný," zdôraznila WHO. Uviedla, že na hľadaní pôvodu vírusu spolupracuje s mnohými krajinami vrátane Talianska, ktoré majú odobrané biologické vzorky z roku 2019, v ktorých bol potvrdený koronavírus.



Medzinárodný tím odborníkov, ktorý WHO začiatkom roka vyslala do čínskeho mesta Wu-chan, kde sa v decembri 2019 objavili prvé prípady covidu, vo svojej prvej správe o pôvode tohto vírusu uviedol, že sa na ľudí pravdepodobne preniesol z netopierov cez iné zviera. Teóriu o úniku vírusu z čínskeho laboratória označili vedci za „mimoriadne nepravdepodobnú".