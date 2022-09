Čína odmietla Scholzovu požiadavku, aby lepšie zaobchádzala s Ujgurmi

Peking 21. septembra (TASR) - Čína odmietla požiadavku nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby dodržiavala odporúčania bývalej vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej na lepšie zaobchádzanie s menšinou Ujgurov. V stredu to uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



V reakcii na Scholzov príhovor na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku Wang Wen-pin označil správu OSN o situácii príslušníkov moslimskej menšiny Ujgurov v čínskej provincii Sin-ťiang za "zlepenec dezinformácií". Dodal, že správa je len "politickým nástrojom", ktorý má pomôcť niektorým západným štátom udržať Čínu pod kontrolou.



Nemecký kancelár vo svojom utorkovom prejave povedal, že ak by Čína implementovala odporúčania OSN uvedené v správe, bolo by to "znakom zvrchovanosti a moci a zárukou zmeny k lepšiemu".



V správe OSN uviedla, že rozsah svojvoľného a diskriminačného zatýkania Ujgurov a príslušníkov ďalších zväčša moslimských menšín by už mohol byť považovaný za zločin proti ľudskosti.



Peking je obviňovaný z násilného zadržiavania viac ako milióna Ujgurov v prevýchovných táboroch. Tamojšie ženy tiež podstupujú násilnú sterilizáciu a príslušníkov menšín povolávajú na nútené práce. Čína takéto obvinenia popiera a dlhodobo tvrdí, že v Sin-ťiangu prevádzkuje strediská odborného vzdelávania určené na boj proti extrémizmu.