Čína odmietla správy o dodávkach zbraní Iránu
Prezident USA Donald Trump v nedeľu pohrozil Pekingu novými clami vo výške 50 percent, ak poskytne vojenskú pomoc Teheránu.
Autor TASR
Peking 13. apríla (TASR) – Čína odmietla v pondelok ako nepodložené očierňovacie tvrdenia, že dodáva alebo má v úmysle dodávať zbrane Iránu. Reagovala na správy viacerých médií odvolávajúcich sa na americké spravodajské zdroje, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Prezident USA Donald Trump v nedeľu pohrozil Pekingu novými clami vo výške 50 percent, ak poskytne vojenskú pomoc Teheránu.
Televízia CNN predtým uviedla, že spravodajské informácie Spojených štátov podľa troch oboznámených zdrojov ukazujú, že Čína pripravuje dodávku nových systémov protivzdušnej obrany do Iránu v najbližších týždňoch. Denník The New York Times cez víkend citoval nemenovaných amerických predstaviteľov, podľa ktorých už Peking možno Teheránu poslal zásielku protitankových rakiet.
Čína tieto správy poprela a v pondelok zdôraznila, že k vývozu vojenského tovaru „vždy zaujímala opatrný a zodpovedný prístup“ na základe vlastných prísnych predpisov i medzinárodných záväzkov. „Odmietame nepodložené ohováranie alebo zlomyseľné spájanie s niečím,“ povedal na tlačovom brífingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Čína je kľúčovým ekonomickým partnerom Iránu, od ktorého nakupuje väčšinu jeho ropy. Obe krajiny však nemajú oficiálny vojenský pakt a mnohí analytici uvádzajú, že Peking vníma vzťahy s Teheránom prevažne ako transakčné. Čína má tiež silné hospodárske vzťahy s inými štátmi Perzského zálivu a kritizovala útoky Iránu na tieto krajiny počas vojny.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí tiež v pondelok povedal, že Čína dúfa, že USA a Irán neobnovia vojnu a budú dodržiavať dočasné prímerie, hoci ich rozhovory v Pakistane cez víkend nepriniesli dohodu.
