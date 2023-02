Čína odmietla telefonát so šéfom Pentagónu po zostrelení balóna

Washington 8. februára (TASR) — Čína odmietla žiadosť Spojených štátov o telefonický rozhovor medzi ministrami obrany oboch krajín, ktorý sa mal uskutočniť v deň, keď americká stíhačka zostrelila pri pobreží Severnej Karolíny predpokladaný čínsky špionážny balón. Podľa agentúry AFP to uviedol v utorok hovorca Pentagónu Pat Ryder.



"Čína, žiaľ, odmietla našu žiadosť. Náš záväzok ponechať komunikačné linky otvorené trvá," povedal Ryder.



K zostreleniu balóna došlo 4. februára. Čína tvrdí, že išlo o zatúlaný balón používaný na meteorologické účely. Washington to odmieta s tým, že išlo o sofistikované špionážne zariadenie na nasadenie vo veľkých výškach.



Po tomto incidente zrušil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dvojdňovú návštevu Číny, ktorú mal začať 5. februára.



Balón bol nad západom USA zaznamenaný 2. februára. Počas pomalého letu nad stredom Spojených štátov údajne preletel ponad niekoľko prísne tajných vojenských objektov, kým ho 4. februára nezostrelila stíhačka pri pobreží Atlantického oceánu.



Americké námorníctvo uskutočňuje rozsiahlu operáciu s cieľom zozbierať všetky časti čínskeho balóna. Do pátrania sú nasadené podvodné drony, vojnové lode a nafukovacie plavidlá.