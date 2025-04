Čína odmietla tvrdenia, že dodáva zbrane Rusku

Peking 18. apríla (TASR) – Peking v piatok poprel, že by niektorej zo strán konfliktu na Ukrajine poskytoval zbrane. Reagoval na tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Kyjev má informácie o dodávkach zbraní z Číny do Ruska. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Čínska strana nikdy neposkytla smrtiace zbrane žiadnej strane tohto konfliktu a prísne kontroluje položky s dvojakým využitím,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



Zelenskyj svoje obvinenia bližšie nerozviedol, povedal len, že Kyjev je pripravený o nich hovoriť aj podrobnejšie.



Minulý týždeň ukrajinský líder uviedol, že Kyjev viac o najmenej 155 čínskych občanoch nasadených do boja po boku ruských jednotiek. Ukrajinská armáda podľa neho zajala dvoch čínskych vojakov v Doneckej oblasti.



Peking v piatok zdôraznil, že jeho „pozícia k ukrajinskej otázke je dôsledná a jasná“. „Vždy sme sa aktívne usilovali o zastavenie nepriateľských akcií a mierové rozhovory,“ povedal Lin.



Čína sa vykresľuje ako neutrálna strana v trojročnej vojne na Ukrajine, hoci ju západné vlády kritizujú, že jej blízke vzťahy s Ruskom poskytujú Moskve dôležitú ekonomickú a diplomatickú podporu.