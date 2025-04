Čína odmietla tvrdenie,že na strane Ruska bojuje viac čínskych občanov

Peking 9. apríla (TASR) - Čína v stredu odmietla ako „absolútne nepodložené“ tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že „mnoho“ čínskych občanov bojuje po boku ruských síl vo vojne na Ukrajine. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo občanov, aby sa vyhli zónam konfliktov a nezapájali sa do vojenských konfliktov po tom, čo ukrajinské sily zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich po boku ruských jednotiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Čínska strana overuje relevantné informácie s ukrajinskou stranou,“ povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien a dodal, že čínska vláda „vždy žiadala občanov, aby sa držali ďalej od oblastí ozbrojených konfliktov (a) vyhýbali sa účasti na ozbrojených konfliktoch v akejkoľvek forme“.



Zelenskyj v utorok informoval o zajatí dvoch Číňanov bojujúcich v Doneckej oblasti a vyhlásil, že Kyjev bude žiadať vysvetlenie od Číny, a tiež aby k tejto situácii zaujali postoj aj jeho spojenci. Ukrajina zverejnila video údajných čínskych väzňov, na ktorom je muž vo vojenskej uniforme so spútanými rukami. Počas zjavného rozhovoru s ukrajinským predstaviteľom, ktorý nie je zachytený na videu, zajatý čínsky občan napodobňoval zvuky z boja a vyslovil niekoľko slov v mandarínčine, píše AFP.



Podľa ukrajinského predstaviteľa jednotky zajali dvoch spomínaných mužov pred niekoľkými dňami. Zajatci sú podľa Kyjeva pravdepodobne čínskymi občanmi, ktorí sa nechali nalákať na podpísanie zmluvy s ruskou armádou. Zelenskyj tvrdí, že existujú dôkazy, že s ruskými silami bojuje „omnoho viac čínskych občanov“. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí však toto tvrdenie označil za „absolútne nepotvrdené“.



„Postoj čínskej strany k otázke ukrajinskej krízy je jasný a jednoznačný a získal si široký súhlas medzinárodného spoločenstva,“ tvrdí Lin Ťien. „Ukrajinská strana by mala správne vidieť úsilie a konštruktívnu rolu Číny pri presadzovaní politického riešenia ukrajinskej krízy,“ dodal hovorca.



Moskva a Peking od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prehĺbili svoju politickú, vojenskú a hospodársku spoluprácu. Čína sa v rámci tohto konfliktu prezentuje ako neutrálna krajina a tvrdí, že neposiela zbrane ani jednej strane - na rozdiel od USA a západných krajín. Členské krajiny NATO ju napriek tomu označujú za „rozhodujúceho prispievateľa“ k invázii Moskvy, ktorú nikdy neodsúdila. Kyjev opakovane vyzýval Čínu, aby vytvorila tlak na Moskvu a ukončila jej inváziu, pre ktorú zahynuli už desaťtisíce ľudí.