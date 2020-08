Čína odpálila do mora dve rakety, údajne išlo o varovanie pre USA

Peking 26. augusta (TASR) - Čína v stredu vypálila dve rakety stredného doletu do Juhočínskeho mora. Tento bol zrejme varovaním pre Spojené štáty po tom, čo americké špionážne lietadlo neoprávnene vniklo do bezletovej zóny počas čínskeho vojenského cvičenia, uviedla agentúra DPA.



Rakety boli vypálené z provincií Čching-chaj a Če-ťiang a dopadli do oblasti Japonského mora, ktorá bola tento týždeň uzavretá pre čínske vojenské manévre. Pre hongkonský denník South Morning China Post to povedal nemenovaný zdroj blízky čínskej armáde.



Jedna z vypálených rakiet s označením DF-26B má dosah 4000 kilometrov a môže byť vybavená jadrovými hlavicami. Druhou bola zdokonalená protilodná riadená strela DF-21D s doletom 1800 kilometrov.



Čína odpálila rakety len niekoľko hodín po tom, čo oznámila, že americké špionážne lietadlo U-2 v utorok vletelo do bezletovej zóny "bez povolenia" a "vážne narušilo" činnosť čínskej ľudovej armády, informoval hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien. Tento krok zo strany USA ďalej označil za "hrubú provokáciu", miesto a čas incidentu však nespresnil.



Americké vzdušné sily v Tichom oceáne (PACAF) pre spravodajskú stanicu CNN prelet lietadla potvrdili, no zároveň dodali, že neporušili žiadne nariadenia.



Americko-čínske vzťahy sa za posledné mesiace výrazne zhoršili. Americký prezident Donald Trump kritizoval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za jeho prístup k pandémii korovírusu, presadzovanie politiky jednej Číny vo vzťahu k Hongkongu a za utláčanie moslimskej menšiny Ujgurov v provincii Sin-ťiang. Ďalšou oblasťou sporov je militarizácia ostrov v Juhočínskom mori, ktoré si okrem Číny nárokuje ďalších päť štátov.