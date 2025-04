Čína odsúdila ignorantské vyjadrenie Vancea o čínskych roľníkoch

Peking 8. apríla (TASR) - Čína v utorok označila amerického viceprezidenta J.D. Vancea ako „ignoranta a neslušného“ po tom, čo Vance pri obhajobe amerických ciel vyhlásil, že Spojené štáty si požičiavajú peniaze od „čínskych roľníkov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Postoj Číny k hospodárskym a obchodným vzťahom medzi Čínou a USA je veľmi jasný,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „Je prekvapujúce a smutné počuť takéto ignorantské a nezdvorilé slová od tohto viceprezidenta,“ dodal hovorca čínskeho rezortu diplomacie.



Americký prezident Donald Trump od návratu do Bieleho domu zaviedol clá na dovoz od takmer všetkých svojich obchodných partnerov, pričom na dovoz tovaru z Číny uvalili 34-percentné clo.



Vance vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Fox News obhajoval tieto clá ako „protilátku proti globalistickej ekonomike“, ktorá podľa neho nefunguje pre bežných Američanov.



„Požičiavame si peniaze od čínskych roľníkov na nákup vecí, ktoré títo čínski roľníci vyrábajú,“ uviedol americký viceprezident. „Toto nie je recept pre ekonomickú prosperitu. Nie je to recept na nižšie ceny a nie je to recept pre dobré pracovné miesta v Spojených štátoch,“ dodal Vance.



Americký prezident chce zavádzaním ciel podporiť výrobu v Spojených štátoch. Verí, že clá prinútia zahraničné spoločnosti, aby namiesto výroby v zahraničí presídlili výrobu do USA. Väčšina ekonómov to však spochybňuje a clá amerického prezidenta označuje za svojvoľné, píše AFP.