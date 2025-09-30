< sekcia Zahraničie
Čína odsúdila na smrť 16 ľudí z mjanmarskej zločineckej organizácie
Ďalší 23 boli odsúdení na väzenské tresty v rozmedzí piatich rokov až doživotie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Autor TASR
Peking 30. septembra (TASR) - Čínsky súd v pondelok odsúdil na smrť 16 členov rodinného zločineckého gangu, ktorí v mjanmarskej provincii Kokang na hranici s Čínou prevádzkovali podvodné centrá. Ďalší 23 boli odsúdení na väzenské tresty v rozmedzí piatich rokov až doživotie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Súd v meste Wen-čou uviedol, že zločinecká organizácia sa od roku 2015 podieľala na kybernetických podvodoch, obchodovaní s drogami, prostitúcii, zriaďovaní internetových kasín a iných trestných činoch. Podľa úradov sa pri tom „spoliehali na ozbrojenú silu“.
Podľa súdu členovia gangu zabili 14 ľudí vrátane desiatich, ktorí sa pokúsili z organizácie utiecť alebo neuposlúchli jej vedenie. Súd pri tom spomenul incident z októbra 2023, keď odsúdenci spustili paľbu na ľudí v jednom z podvodných centier, aby zabránili ich prevozu späť do Číny.
Čínske úrady uviedli, že činnosť skupiny prilákala aj množstvo finančných podporovateľov, ktorým poskytovala ozbrojenú ochranu. Išlo pritom o sumu viac ako 10 miliárd čínskych juanov (približne 1,4 miliardy dolárov).
V pohraničných oblastiach Mjanmarska sa podľa AFP darí podvodným centrám, ktoré zamestnávajú aj cudzincov. Mnohí z nich sú práve Číňania, ktorí tvrdia, že sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi a nútili ich vykonávať podvody na ľuďoch na internete.
Čína za uplynulé mesiace v spolupráci s viacerými okolitými štátmi množstvo sietí s takýmito centrami rozbila a repatriovala pri tom tisícky svojich obyvateľov.
Organizácia Spojených národov (OSN) v apríli varovala, že čínske a iné ázijské gangy zarábajú prostredníctvom podvodných centier desiatky miliárd dolárov ročne.
