Čína odsúdila na smrť člena vlády za vyzradenie štátneho tajomstva

Peking 6. novembra (TASR) - Bývalého vysokopostaveného zamestnanca čínskej vlády odsúdili na smrť za vyzradenie štátneho tajomstva cudzej mocnosti. V stredu to oznámilo ministerstvo štátnej bezpečnosti v Pekingu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Odsúdený s menom Čang "poskytol veľké množstvo prísne tajných a utajovaných štátnych tajomstiev zahraničným spravodajským službám", uviedlo v aplikácii WeChat ministerstvo, ktoré plní úlohu čínskej tajnej služby.



Prístup k týmto informáciám mal podľa rezortu z pozície svojej práce. Po odchode z nej ho údajne regrutovali, stal sa "bábkou" a začal odovzdávať tajomstvá výmenou za peniaze.



Čína nespresnila, v ktorej štátnej organizácii Čang pôsobil, nezverejnila ani jeho celé meno. Ministerstvo tvrdí, že "mal slabý charakter a nedokázal odolať pokušeniu peňazí".



Zároveň obvinili zahraničného špióna, zvaného Li, z vylákania Čanga do nemenovanej krajiny s prísľubom "spoznania exotických zvykov", kde naňho vyvíjali nátlak, aby sa stal dvojitým agentom. Čanga po vyšetrovaní odsúdili na smrť. Kolegu menom Ču, ktorý mu vraj pomáhal, poslali na šesť rokov do väzenia.



Komunistická vláda v Pekingu pod vedením Si Ťin-pchinga podľa AFP za posledné desaťročia zostrila vyjadrenia, že zahraničné mocnosti sa snažia zastaviť vzostup krajiny. Peking taktiež upozorňuje, že špióni sa vraj usilujú nalákať lojálnych Číňanov, aby zradili svoju krajinu. Ministerstvo štátnej bezpečnosti zase začalo o svojich zisteniach informovať na sociálnych médiách.



Čína a západné štáty sa dlhodobo navzájom obviňujú zo špionáže, iba nedávno však začali odhaľovať podrobnosti jednotlivých prípadov.