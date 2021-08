Čína odsúdila útoky v Kábule, jej veľvyslanectvo naďalej funguje

Peking 27. augusta (TASR) - Čína oznámila, že odsudzuje štvrtkové útoky pri letisku v Kábule a je "pripravená spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom" s cieľom riešiť teroristickú hrozbu a zabrániť, aby sa Afganistan opäť stal zdrojom terorizmu. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien povedal, že pri útokoch neprišli o život a ani neutrpeli zranenia žiadni čínski občania. Čína podľa jeho slov svojim občanom odporučila, aby "posilnili bezpečnostné opatrenia".



"Príslušné strany sme požiadali, aby prijali opatrenia na zaistenie bezpečnosti čínskeho personálu," povedal.



Čínske veľvyslanectvo v Kábule stále funguje a predstavitelia Talibanu boli koncom júla na rokovaniach v Číne, pripomína AP.



Čao takisto pripomenul obavy Pekingu o ohrozenie bezpečnosti Číny zo strany Islamského hnutia Východného Turkestanu.



Vedúci predstaviteľ afganského Talibanu podľa hovorcu jasne uviedol, že žiadnym silám nikdy nepovolí, aby územie Afganistanu použili na podnikanie "škodlivých krokov" proti Číne.



Peking kritizoval odsun vojakov Spojených štátov z Afganistanu ako unáhlený. Obáva sa tiež, že by odtiaľ mohli do krajiny preniknúť teroristi, ktorí by bojovali za nezávislosť regiónu Sin-ťiang na severozápade Číny, obývaného turkotatárskymi Ujgurmi.