Čína odsudzuje ambíciu USA znížiť vplyv Pekingu v Panamskom prieplave

Peking 7. februára (TASR) - Čína v piatok odsúdila Spojené štáty za vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia o nutnosti obmedzenia vplyvu Pekingu v oblasti Panamského prieplavu. USA obvinila z "mentality studenej vojny" a obhajovala svoje kroky v regióne. Zároveň podporila kontrolu Panamy nad prieplavom, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Rubio Panamu počas nedeľného stretnutia s prezidentom Josém Raúlom Mulinom varoval, aby okamžite obmedzila údajný vplyv Číny v oblasti prieplavu.



Tvrdenia amerického ministra "nespravodlivo obviňujú Čínu, zámerne zasievajú nezhody medzi Čínou a príslušnými latinskoamerickými krajinami, zasahujú do vnútorných záležitostí Číny a podkopávajú jej legitímne práva a záujmy," vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.



Mulino vo štvrtok oznámil odstúpenie Panamy od čínskeho programu Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI). Rubio to privítal ako "veľký krok vpred" pre vzájomné vzťahy medzi Panamou a USA.



Peking na odstúpenie reagoval, že "rozhodne nesúhlasí s tým, aby USA používali nátlak a donucovanie na očierňovanie a podkopávanie spolupráce v rámci iniciatívy BRI". Hovorca čínskeho ministerstva dodal, že z programu "ľudia v krajinách ako je Panama profitujú".



Nová hodvábna cesta predstavuje ambiciózny plán rozvoja infraštruktúry zameraný na podporu obchodu medzi Čínou a zvyškom sveta. Podľa Číny program podporuje hospodársky rozvoj krajín, kritici Čínu obviňujú, že štátom s nižšími príjmami hrozí dlhová pasca.



Americký prezident Donald Trump opakovane spomenul ovládnutie Panamského prieplavu, ktorý USA vybudovali a až do roku 1999 aj (čiastočne) spravovali. Panamu obviňuje z účtovania neprimerane vysokých sadzieb za používanie prieplavu. Podľa AFP prieplavom prechádza asi 40 percent americkej kontajnerovej dopravy.