Čína odvolala šéfa úradu pre Hongkong a Macao

Peking 13. februára (TASR) - Čína odvolala šéfa štátneho úradu pre Hongkong a Macao Čang Siao-minga. Podľa agentúry AFP to v Pekingu vo štvrtok oznámila čínska vláda.



Čang Siao-ming bol znovu vymenovaný za zástupcu riaditeľa tohto úradu, ktorý povedie Sia Pao-lung. Ten doteraz pôsobil vo funkcii generálneho tajomníka Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia.



K výmene došlo po niekoľkomesačných prodemokratických protestoch v Hongkongu, ktoré má štatút poloautonómneho mesta. Tamojšia situácia je pre Peking najzávažnejšou od roku 1997, keď sa Hongkong - bývalá britská kolónia - vrátila pod správu čínskej vlády.



Úrad pre záležitosti Hongkongu a Macaa je na úrovni vládneho kabinetu. Funkcie námestníka riaditeľa Úradu pre záležitosti Hongkongu a Macaa sa ujmú ďalší dvaja činitelia - Luo Chuej-ning a Fu C'-jing.



Od vlaňajšieho júna vychádzajú do ulíc Hongkongu milióny ľudí. Protesty boli pôvodne namierené proti dnes už stornovanému návrhu umožniť extradície do pevninskej Číny, neskôr sa hnutie zmenilo na požiadavky širších demokratických slobôd a policajnej zodpovednosti.



Hongkonskí lídri sú v uplynulých dňoch vystavení aj kritike v súvislosti s nedostatkom ochranných rúšok a prostriedkov na boj s epidémiou koronavírusu.