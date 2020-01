Čína ohlásila opatrenia na obmedzenie plastového odpadu

Peking 20. januára (TASR) - Čínske úrady zakážu do konca tohto roka používanie plastových tašiek vo veľkomestách a jednorazových slamiek v reštauráciách, aby obmedzili množstvo vyprodukovaného odpadu. Vyplýva to z oficiálneho dokumentu, o ktorom v pondelok informovala tlačová agentúra AFP.



Čínska Národná rozvojová a reformná komisia spoločne s Ministerstvom ekológie a životného prostredia v ňom uviedli, že do konca roka budú zakázané výroba i predaj jednorazového plastového riadu. Čínske hotely majú skončiť s "aktívnym poskytovaním" jednorazových plastových výrobkov do roku 2022. Plán sleduje aj obmedzenie používania plastov v ďalších sektoroch, ako sú poštové služby.



Podľa vyjadrenia komisie predstavený plán pokrýva všetky aspekty výroby, používania a likvidácie plastových produktov a otvára cestu k "dlhodobému mechanizmu na kontrolu znečistenia plastami". Účinnú kontrolu nad týmto znečistením chcú úrady získať do roku 2025, pričom plánujú obmedziť množstvo odpadu končiaceho na skládkach vo významných mestách.



Čína je v súčasnosti jednou z krajín s najvyššou mierou používania plastov. Podľa údajov Svetovej banky tamojší obyvatelia vyprodukovali v roku 2017 celkove 210 milióna ton odpadu, pričom jeho množstvo stúpa a v roku 2030 by mohlo dosiahnuť až 500 miliónov ton.