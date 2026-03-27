Čína ohlásila opatrenia na zmiernenie akademického tlaku na žiakov
Oznámenie prišlo po tom, ako Peking oznámil, že pre školy budú zavedené aj jarné a jesenné prázdniny, ktoré doplnia tradičné letné a zimné prázdniny.
Autor TASR
Peking 27. marca (TASR) - Čínske ministerstvo školstva v piatok oznámilo rámcový plán na podporu fyzického a duševného zdravia žiakov, ktorý zahŕňa opatrenia ako zákaz zadávania nadmerného množstva domácich úloh a zasahovania do prestávok žiakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na základe nového balíka opatrení už školy nemôžu organizovať skúšky tak často ani zvyšovať „akademickú záťaž žiakov“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na svojom oficiálnom účte na platforme WeChat.
Toto oznámenie prichádza v čase, keď sa úrady snažia znížiť akademický tlak a zlepšiť duševné zdravie žiakov, čím sa odkláňajú od tradičného postoja krajiny, ktorá vyžaduje, aby deti tvrdo študovali a dosahovali dobré výsledky.
Odborníci hovoria, že v Číne je bežné veľké množstvo domácich úloh v školách po celej krajine, čo vedie k nedostatku spánku a zvýšenej miere úzkosti a depresie detí.
Základným a stredným školám sa po novom zakazuje organizovať akékoľvek skúšky na účely triedenia žiakov a nesmú odmeňovať ani trestať učiteľov za „vyzdvihovanie“ tých, ktorí najlepšie obstáli na prijímacích skúškach na vysoké školy.
Školy tiež nesmú „nijakým spôsobom zasahovať do prestávok žiakov ani im zakazovať opúšťať učebňu počas prestávok“.
Materské školy majú zase prísne zakázané používať vyučovacie metódy zo základných škôl alebo vopred vzdelávať deti podľa ich osnov, uvádza sa v oznámení.
Čína už vlani v novembri uviedla, že školy musia „prísne kontrolovať“ celkový objem domácich úloh a ponúkať žiakom základných a stredných škôl „aspoň“ dve hodiny telesnej aktivity každý školský deň.
