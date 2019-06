Čína ohlásila vojenské cvičenie v Juhočínskom mori

Čína si v súčasnosti nárokuje takmer celé Juhočínske more - vrátane vôd, ktorých sa domáhajú aj Vietnam, Filipíny, Taiwan, Malajzia a Brunej.

Peking 2. júna (TASR) - Čína uzatvorila oblasť Juhočínskeho mora, kde sa v nedeľu celý deň a potom budúci týdeň v utorok pol dňa koná vojenské cvičenie. Podľa agentúry AP to oznámila čínska vládna agentúra pre námornú bezpečnosť s tým, že miestom manévrov je tá časť mora neďaleko Paracelských ostrovov, na ktorú si Čína oficiálne robí nárok.



Sporné územie Paracelského súostrovia, predtým kontrolované juhovietnamskou vládou, obsadila Čína v roku 1974. Čína si v súčasnosti nárokuje takmer celé Juhočínske more - vrátane vôd, ktorých sa domáhajú aj Vietnam, Filipíny, Taiwan, Malajzia a Brunej.



Juhočínske more je potenciálnym ložiskom bohatých zásob energetických surovín - ropy a zemného plynu - i bohatou zásobárňou rýb. Cez túto okrajovú časť Tichého oceánu prechádza aj jedna z najdôležitejších plavebných trás sveta. Na zachovaní slobody námornej plavby v danej oblasti trvajú i Spojené štáty.