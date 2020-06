Ohnisko nákazy COVID-19 v Pekingu je podľa epidemiológa pod kontrolou

Peking 18. júna (TASR) - Epidémia nového druhu koronavírusu v čínskom hlavnom meste Peking je pod kontrolou a v nasledujúcich dňoch by malo dôjsť k zníženiu počtu nových prípadov. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii odborník na verejné zdravie z čínskeho Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb Wu Cun-jou, píše agentúra AP.



Takýmto novým ohniskám pandémie nie je možné podľa slov hlavného epidemiológa Wua zabrániť, aktuálne ohnisko však bolo väčšie, než sa očakávalo, keďže sa nákaza vyskytla na hlavnom trhovisku.



Minulý týždeň potvrdili pekinskí predstavitelia 158 infikovaných osôb. Väčšina z nich sa nakazila na najväčšom miestnom trhovisku, kde pracujú tisíce ľudí. Podľa zástupcu Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb sa ako prví nakazili pracovníci v sekcii s morskými plodmi a následne aj tí, čo predávajú mäsové výrobky a zeleninu.



Po zistení nákazy na trhovisku boli testované aj importované tovary v rámci celej krajiny - žiadne pozitívne prípady sa pritom neobjavili, uviedla colná správa.



V Pekingu došlo po objavení nového ohniska epidémie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, k opätovnému zavedeniu niektorých epidemiologických opatrení.



V karanténe sú takmer tri desiatky obytných komplexov. Úrady v stredu znovu zatvorili všetky školy a zaviedli obmedzenie pohybu. Lety z pekinského letiska boli zrušené, takisto autobusy a vlaky z mesta a do mesta. Všetci ľudia, ktorí chcú Peking opustiť, musia predložiť negatívny test na koronavírus.