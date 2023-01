Čína opäť otvára hranice; neočakáva sa však väčší cestovný ruch

Peking 7. januára (TASR) - Čína sa z hľadiska cestovania v nedeľu opäť otvorí ostatným krajinám sveta po tom, čo Peking nedávno zrušil svoju striktnú politiku nulovej tolerancie covidu, ktorá znamenala prakticky uzatvorenie čínskych štátnych hraníc. Napísala o tom v sobotu agentúra DPA.



Bude však trvať ešte celé mesiace, kým sa cestovný ruch po takmer troch rokoch zavretých hraníc vráti v Číne do normálu. Množstvo turistov bude napríklad limitované aj nízkym počtom medzinárodných letov odchádzajúcich z územia Čínskej ľudovej republiky, analyzuje DPA.



Európska únia sa totiž obáva, že za súčasného stavu doslovnej explózie prípadov choroby COVID-19 v Číne by sa v najľudnatejšej krajine sveta mohli objaviť nové varianty koronavírusu SARS-CoV-2.



A preto už niektoré členské štáty eurobloku, ako napríklad Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko a Taliansko, začínajú od turistov prichádzajúcich z Číny vyžadovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19, a to nie staršie než 48 hodín.



Napriek znovuotvoreniu čínskych hraníc sa teda väčšia vlna cestovného ruchu smerom z Číny neočakáva – počet letov z tejto ázijskej krajiny predstavuje v súčasnosti len jednu desatinu z ich množstva pred pandémiou – a navyše, letenky sú pre radového Číňana veľmi drahé.