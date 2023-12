Čína ostro kritizovala Britániu za nekalé úmysly voči Hongkongu

Peking 13. decembra (TASR) – Čína v stredu obvinila Spojené kráľovstvo z "nekalých úmyslov" voči Hongkongu. Dôvodom bolo stretnutie britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona so synom uväzneného prodemokratického vydavateľa Jimmyho Laia. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Lai je občanom Spojeného kráľovstva a zakladateľom zrušeného bulvárneho denníka Apple Daily. Od roku 2020 je väznený v Hongkongu za údajnú "tajnú dohodu s nepriateľskými živlami" na základe kontroverzného zákona o národnej bezpečnosti.



Cameron sa s Laiovým synom stretol v utorok v Londýne, témou stretnutia boli jeho obavy o otca. Ministerstvo zahraničných vecí na sociálnych sieťach uviedlo, že Spojené kráľovstvo so zákonom o národnej bezpečnosti nesúhlasí a ďalej bude podporovať Jimmyho Laia a obyvateľov Hongkongu.



"Čína vyzýva Spojené kráľovstvo, aby rešpektovala fakty a zákony a prestala sa miešať do záležitostí Hongkongu a interných záležitostí Číny," vyhlásila hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ningová. Dodala, že všetci jasne vidia dvojaký meter a nekalé úmysly Spojeného kráľovstva.



Pre zákon o národnej bezpečnosti známi opoziční poslanci a demokratickí aktivisti boli za tri roky od jeho schválenia buď uväznení alebo ušli z Číny.



Začiatok procesu s Laiom za údajnú tajnú dohodu je naplánovaný na 18. december. Pôvodne sa mal začať už minulý rok, no už dva razy bol odročený.



Lai bol už odsúdený za účasť na štyroch prodemokratických protestoch a za podvod. Súd mu vymeral súhrnný trest odňatia slobody v trvaní sedem rokov.