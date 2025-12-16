< sekcia Zahraničie
Čína otestovala najväčšie bezpilotné lietadlo
Oficiálne informácie o jeho špecifikácii sú stále len obmedzené.
Autor TASR
Peking 16. decembra (TASR) - Peking podľa čínskych médií prvýkrát otestoval letové vlastnosti najväčšieho bezpilotného lietadla Ťiou-tchien (Jiutian). Bolo vyvinuté ako bezpilotný lietajúci systém pre desiatky menších dronov s cieľom zaťažiť protivzdušnú obranu USA a spojencov pôsobiacich v indicko-tichomorskom regióne. TASR o tom píše podľa webu armyrecognition.com.
Oficiálne informácie o jeho špecifikácii sú stále len obmedzené. Na základe spravodajských informácií z otvorených zdrojov a verejných prezentácií na leteckej výstave Ču-chaj 2024 má maximálnu vzletovú hmotnosť viac ako 16 ton s užitočným nákladom šesť ton.
Má osem externých podvesných bodov pre rôzne druhy munície vrátane riadených striel vzduch-vzduch a navádzaných bômb. Vnútorný modulárny priestor umožňuje uloženie až 100 rôznych dronov – od rekognoskácie po elektronické rušenie či kamikadze misie.
Ťiou-tchien nie je vytvorený na nepozorovaný útok v prvej línii, skôr ako odpaľovacia rampa pre drony mimo napadnutých zón a zároveň vedenie elektronického boja na diaľku.
Považuje sa za nový druh vojenskej bezpilotnej platformy, ktorá by mohla nežiaduco zmeniť priebeh ozbrojeného konfliktu. Ide o nasadenie koordinovaného roja desiatok až stoviek dronov, ktoré si vymieňajú dáta a v reálnom čase fungujú autonómne s cieľom neutralizovať nepriateľskú obranu. V tom sa líši od tradičných bezpilotných lietadiel. Kolektívne použitie dronov s pomocou AI sťažuje ich zachytenie a uľahčuje prispôsobenie meniacim sa podmienkam na bojisku.
Oficiálne informácie o jeho špecifikácii sú stále len obmedzené. Na základe spravodajských informácií z otvorených zdrojov a verejných prezentácií na leteckej výstave Ču-chaj 2024 má maximálnu vzletovú hmotnosť viac ako 16 ton s užitočným nákladom šesť ton.
Má osem externých podvesných bodov pre rôzne druhy munície vrátane riadených striel vzduch-vzduch a navádzaných bômb. Vnútorný modulárny priestor umožňuje uloženie až 100 rôznych dronov – od rekognoskácie po elektronické rušenie či kamikadze misie.
Ťiou-tchien nie je vytvorený na nepozorovaný útok v prvej línii, skôr ako odpaľovacia rampa pre drony mimo napadnutých zón a zároveň vedenie elektronického boja na diaľku.
Považuje sa za nový druh vojenskej bezpilotnej platformy, ktorá by mohla nežiaduco zmeniť priebeh ozbrojeného konfliktu. Ide o nasadenie koordinovaného roja desiatok až stoviek dronov, ktoré si vymieňajú dáta a v reálnom čase fungujú autonómne s cieľom neutralizovať nepriateľskú obranu. V tom sa líši od tradičných bezpilotných lietadiel. Kolektívne použitie dronov s pomocou AI sťažuje ich zachytenie a uľahčuje prispôsobenie meniacim sa podmienkam na bojisku.