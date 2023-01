Čína otvorila hranice; do krajiny už smerujú tisíce ľudí z Hongkongu

Peking 8. januára (TASR) – Čína po takmer troch rokoch znovu otvorila svoje hranice. Mesiac po ukončení prísnej politiky tzv. nulového covidu cestovalo v nedeľu cez hraničné priechody do Čínskej ľudovej republiky niekoľko desaťtisíc obyvateľov Hongkongu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Väčšinu vstupných obmedzení a najmä povinnú týždennú karanténu pri príchode s účinnosťou od nedele zrušili. Otvorenie sa však podľa čínskych úradov musí uskutočniť "usporiadane", preto sú počty ľudí cestujúcich do krajiny a z nej naďalej ohraničené.



Z Hongkongu – čínskej osobitnej administratívnej oblasti – môže zatiaľ do Číny prísť najviac 50.000 ľudí denne. Pred cestou sa musia registrovať prostredníctvom internetu. Záujem je po dlhej izolácii vysoký – nahlásilo ho už 410.000 Hongkončanov, ako informoval denník South China Morning Post.



Opačným smerom mohlo v nedeľu vycestovať 6600 ľudí. Všetci cestujúci musia predložiť negatívny výsledok PCR testu na koronavírus z posledných 48 hodín.



Odborníci očakávajú, že bude trvať ešte mesiace, kým sa po otvorení hraníc cestovanie vráti do normálu. Počet pasažierov obmedzuje stále nízky počet medzinárodných letov z Číny, ktorých je asi len desatina oproti obdobiu spred pandémie. Pre obavy z možných nových variantov koronavírusu tiež mnohé krajiny vyžadujú od cestujúcich z Číny negatívny test pred odletom.



Turisti si okrem toho ešte zrejme počkajú. Čínske úrady síce majú znova vydávať a obnovovať pasy, prednosť však majú pracovné a študijné cesty. Pri opätovnom vydávaní víz na čínskych veľvyslanectvách podobne platí prednosť pre obchodné, pracovné, študijné a rodinné návštevy.