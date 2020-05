Čína označila hongkonských demonštrantov za politický vírus

Peking 6. mája (TASR) - Čínsky Úrad pre záležitosti Hongkongu uviedol, že mesto nikdy nebude pokojné, pokiaľ sa nezbaví všetkých násilných demonštrantov. Úrad ich označil za politický vírus, ktorý sa usiluje o nezávislosť od Pekingu. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Toto dôrazné vyhlásenie prichádza v čase, keď demokratickí aktivisti upozorňujú na zvyšovanie čínskeho tlaku na bývalú britskú kolóniu. Úrad pre záležitosti Hongkongu a Macaa varoval, že čínska ústredná vláda nebude nečinne sedieť.



"Taktika spálenej zeme zo strany násilných demonštrantov je politický vírus v hongkonskej spoločnosti a veľký nepriateľ zásady "jedna krajina, dva systémy"," uviedol v stredu úrad vo svojom stanovisku.



Demonštranti však tvrdia, že zásadu "jedna krajina, dva systémy", sa snažil narušiť Peking, ktorý zaručuje Hongkongu rozsiahle slobody od jeho návratu k Číne v roku 1997.



Polícia na konci apríla rozohnala dav približne 300 prodemokratických aktivistov. Išlo o prvý protest odkedy vláda na konci marca uvalila zákaz verejných stretnutí pre pandémiu nového koronavírusu.



Protesty v Hongkongu sa začali v júni 2019 keď prodemokratickí demonštranti vtedy žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny. Neskôr boli protesty zamerané najmä voči zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásade "jedna krajina, dva systémy". Demonštrácie trvali viac ako sedem mesiacov, pričom z najskôr pokojných prešli neskôr do výrazne násilnejších.