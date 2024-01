Čína označila rokovania s USA v Thajsku ako úprimné a vecné

Peking 27. januára (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I a poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan absolvovali v thajskej metropole Bangkok "úprimný, vecný a plodný" rozhovor. Uviedlo to v sobotu čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Wang a Sullivan rokovali "o správnom riešení dôležitých a citlivých otázok vo vzťahoch medzi Čínou a USA", píše sa vo vyhlásení zverejnenom na webe čínskeho rezortu diplomacie.



Medzi Pekingom a Washingtonom existuje v súčasnosti viacero problémov, od obchodných sporov cez budúcnosť Taiwanu až po expanzívnu prítomnosť Pekingu v Juhočínskom mori. V snahe o napravenie vzťahov medzi oboma veľmocami sa americký prezident Joe Biden vlani v novembri v San Franciscu stretol so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom.



Rokovanie Wanga so Sullivanom v Thajsku sa týkalo aj Taiwanu, kde sa nedávno konali prezidentské voľby. Ich víťazom sa stal kandidát vládnej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) Laj Čching-te, ktorého Peking označil za nebezpečného separatistu.



Čínsky minister zahraničných vecí na schôdzke v Bangkoku zdôraznil, že Taiwan je "vnútornou záležitosťou Číny a voľby na Taiwane nemôžu zmeniť skutočnosť, že Taiwan je súčasťou Číny", uviedol čínsky rezort diplomacie.



"Najväčším rizikom pre mier a stabilitu v Taiwanskom prielive je 'hnutie za nezávislosť Taiwanu'. Najväčšou výzvou pre čínsko-americké vzťahy je tiež hnutie za nezávislosť Taiwanu," dodalo ministerstvo.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.