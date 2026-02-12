< sekcia Zahraničie
Čína označila taiwanského lídra za vojnového štváča
Autor TASR
Peking 12. februára (TASR) - Čína vo štvrtok označila taiwanského prezidenta Laj Čching-teho za „vojnového štváča“ po tom, čo Laj v rozhovore pre agentúru AFP varoval, že ak Peking prevezme kontrolu nad Taiwanom, zameria sa na ostatné krajiny v regióne, informuje TASR.
„Ak by Čína anektovala Taiwan, expanzívne ambície Číny by sa tým nezastavili,“ povedal Laj agentúre AFP v exkluzívnom rozhovore v budove prezidentského úradu v Tchaj-peji.
Ďalšími ohrozenými krajinami by podľa neho boli Japonsko, Filipíny a iné krajiny v indicko-tichomorskom regióne. Varoval, že následky týchto vojen by pocítili aj Amerika a Európa.
„Laj Čching-teho poznámky opäť odhalili jeho tvrdohlavý postoj za nezávislosť a plne dokázali, že je narušovateľom mieru, tvorcom kríz a vojnovým štváčom,“ povedal hovorca pekinského ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na pravidelnej tlačovej konferencii.
Čína okrem toho vo štvrtok vyhlásila, že sa stavia proti „akýmkoľvek pokusom o anexiu“ palestínskych území. K tomuto vyjadreniu došlo niekoľko dní po tom, čo izraelský bezpečnostný kabinet schválil opatrenia na sprísnenie kontroly nad okupovaným Západným brehom Jordánu, pripomína AFP.
Ministri financií a obrany Izraela Becalel Smotrič a Jisrael Kac v nedeľu oznámili opatrenia, v rámci ktorých si židovskí Izraelčania môžu kupovať pozemky na Západnom brehu Jordánu. Predpokladajú prevod právomocí nad stavebnými povoleniami z Palestínskej samosprávy na Izrael pre osady v častiach palestínskych miest vrátane Hebronu. Smotrič uviedol, že cieľom tohto kroku je prehĺbiť izraelské korene „vo všetkých regiónoch Izraela a pochovať myšlienku Palestínskeho štátu“.
Kroky Izraela odsúdili aj ministri zahraničných vecí Egypta, Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka.
„Čína nikdy nesúhlasila s výstavbou nových osád na okupovanom palestínskom území ani s pokusmi o anexiu alebo zasahovanie do palestínskeho územia,“ uviedol Lin Ťien.
