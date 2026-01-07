< sekcia Zahraničie
Čína označila Trumpov plán kontrolovať venezuelskú ropu za nelegálny
Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.
Peking 7. januára (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu ostro skritizovalo plánovaný zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do venezuelského ropného priemyslu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorkyňa ministerstva Mao Ning označila „nehorázne použitie sily proti Venezuele“ zo strany Spojených štátov a ich požiadavku kontrolovať ropné bohatstvo krajiny za porušenie medzinárodného práva a práv venezuelského ľudu.
Venezuela má podľa hovorkyne čínskeho rezortu diplomacie plnú zvrchovanosť nad svojím nerastným bohatstvom. Doplnila, že vo Venezuele musia byť rovnako rešpektované aj práva a záujmy Číny. Tá je celosvetovo zďaleka najväčším kupcom tamojšej ropy.
Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump, aby zaistil, že „budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov“.
Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.
