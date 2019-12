Čína označila ugjurského laureáta Sacharovovej ceny EP za teroristu

Peking 19. decembra (TASR) - Čína označila vo štvrtok väzneného ujgurského intelektuála a ľudskoprávneho aktivistu Ilhama Tohtiho za "teroristu" a odmietla potvrdiť, či je stále nažive, informovala agentúra AFP. Tohtimu udelil Európsky parlament (EP) tento rok Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú v mene laureáta prevzala v stredu jeho dcéra.



Ocenenie Tohtiho - bývalého profesora ekonómie, ktorého v roku 2014 odsúdili na doživotie za "separatizmus" - oznámil Európsky parlament v októbri, keď ho vyzdvihol ako "hlas umiernenosti a zmierenia" a vyzval na jeho okamžité prepustenie.



Jeho dcéra Jewher Ilhamová pri preberaní Sacharovovej ceny v Štrasburgu v stredu povedala, že nevie, či jej otec ešte žije. Správy o ňom podľa vlastných slov nemá už od roku 2017.



Na otázku, či je Tohti stále nažive, hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang vo štvrtok podľa AFP neodpovedal.



Keng poprel, že by vedel o cene europarlamentu určenej obhajcom ľudských práv a slobôd - rovnako, ako to urobil jeho rezort v októbri po oznámení tohtoročného laureáta.



"Nepoznám tú cenu, ktorú ste spomenuli," povedal Keng a dodal, že Tohti je "zločincom odsúdeným čínskym súdom podľa zákona".



"Dúfame, že príslušné strany budú schopné rešpektovať vnútorné záležitosti a súdnu nezávislosť Číny a že nebudú pomáhať pri propagovaní nehodnej veci teroristu," vyhlásil.



Tohti (50) prevádzkoval webovú stránku UighurOnline, ktorá zverejňovala v ujgurčine a čínštine články o spoločenských otázkach, a stal sa známym ako umiernený aktivista upozorňujúci na etnické napätie vo svojej Ujgurskej autonómnej oblasti (AO) Sin-ťiang.



Čína čelí čoraz väčšej medzinárodnej kritike za zadržiavanie odhadovaného milióna Ujgurov i členov ďalších prevažne moslimských menšín v sieti internačných táborov.



Peking pôvodne popieral existenciu takýchto táborov, medzičasom však tvrdí, že ide o "strediská odborného vzdelávania" potrebné v rámci boja proti terorizmu. Čínska vláda tento mesiac oznámila, že všetci "študenti" týchto zariadení už ukončili svoje školenia, aj keď ďalší ľudia stále do týchto centier "vstupujú a vystupujú" z nich.