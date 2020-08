Čína považuje výroky USA o aplikácii TikTok za šikanu

Peking 4. augusta (TASR) - Čína obvinila v utorok Spojené štáty, že ju v súvislosti s mobilnou aplikáciou TikTok "otvorene šikanujú" po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jej prevádzku v USA musí spravovať americká firma. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je to proti zásadám trhového hospodárstva a princípom otvorenosti, transparentnosti a nediskriminácie Svetovej obchodnej organizácie (WTO)," vyjadril sa hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Washington v súčasnosti aplikáciu vyšetruje pre podozrenie z narúšania bezpečnosti, pretože na svojich užívateľov zbiera informácie, ktoré je zákonom viazaná poskytnúť čínskym úradom, ak si ich vyžiadajú, píše AFP.



Hovorca čínskej diplomacie Wang však tieto obvinenia odmieta. "Spojené štáty bez poskytnutia dôkazov využívajú a zneužívajú koncept národnej bezpečnosti... a tým neoprávnene potláčajú určité neamerické spoločnosti," povedal na tlačovej konferencii.



Prezident Trump dal v pondelok čínskej spoločnosti ByteDance, ktorá aplikáciu vlastní, približne šesť týždňov na to, aby predala riadenie činnosti aplikácie v USA do rúk americkej firmy. Ak sa tak nestane najneskôr do 15. septembra, Trump aplikáciu v USA zakáže, približuje spravodajská stanica CNN.



Aplikácia TikTok pritom nie je v samotnej Číne dostupná. Aby si získala užívateľov po celom svete, opakovane zdôrazňuje svoju nezávislosť od Číny.