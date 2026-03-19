Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
< sekcia Zahraničie

Čína označila zabitie Larídžáního za neprijateľné

.
Na archívnej snímke z 13. augusta 2025 tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání zdraví novinárov v libanonskej metropole Bejrút. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Peking 19. marca (TASR) - Čína odsúdila vo štvrtok zabitie tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního a označila to za „neprijateľné“. Iránsky predstaviteľ zahynul počas izraelských vzdušných útokov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Larídžání bol najvýznamnejšou iránskou osobnosťou, ktorá zahynula od smrti najvyššieho vodcu Alího Chameneího a ďalších vysokopostavených činiteľov počas amerických a izraelských útokov z 28. februára. „Vždy sme boli proti používaniu sily v rámci medzinárodných vzťahov. Zabíjanie iránskych lídrov je však ešte neprijateľnejšie,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí na tlačovej konferencii.

„Čína vyzýva všetky zainteresované strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie a zabránili tomu, že sa situácia v regióne vymkne spod kontroly,“ zdôraznil hovorca. Čína vyjadrila záujem o sprostredkovanie mierových rokovaní a osobitný vyslanec pre Blízky východ Čaj Ťün sa v posledných dňoch stretol s najvyššími predstaviteľmi v oblasti. Čaj počas svojich návštev zdôraznil, že by sa „nemalo útočiť na nevojenské ciele a narúšať bezpečnosť námorných tras“, uviedol hovorca.

Rezort diplomacie Číny v utorok oznámil, že krajina poskytne humanitárnu pomoc Iránu, Libanonu, Jordánsku a Iraku. Peking patrí k blízkym partnerom Iránu, no zároveň kritizoval aj útoky Teheránu na štáty Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne, pripomína AFP.
.

