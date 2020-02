Čína oznámila ďalších 150 úmrtí na koronavírus

Peking 24. februára (TASR) - Počet obetí epidémie nového koronavírusu v Číne sa v pondelok zvýšil na 2592 po tom, ako infekcii podľahlo ďalších 150 ľudí. Oznámila to Národná zdravotnícka komisia s tým, že všetky nové úmrtia okrem jedného evidujú v provincii Chu-pej, epicentre šírenia nákazy. Informovala o tom agentúra AFP.



Takýto nárast počtu úmrtí je výrazne vyšší než bilancia 97 úmrtí, ktorú zdravotnícka komisia oznámila vo svojej každodennej bilancii v nedeľu.







Komisia v pondelok tiež potvrdila celkovo 409 nových prípadov infekcie v Číne. Väčšina z nich sa vyskytla taktiež v provincii Chu-pej. Počet nakazených od začiatku epidémie v krajine tým prevýšil 77.000.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali v takmer 30 krajinách.



Južná Kórea hlási dve ďalšie úmrtia na koronavírus, 161 nových prípadov nákazy

Južná Kórea oznámila v pondelok 161 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 763. Úrady tiež potvrdili úmrtie dvoch ďalších pacientov, v krajine tak vírusu podľahlo dosiaľ sedem ľudí. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Nárastom počtu nakazených sa Južná Kórea stala druhou najviac zasiahnutou krajinou po Číne. Z nových prípadov nákazy je až 129 spojených s menšou kresťanskou cirkvou v meste Tegu na juhu krajiny, uviedlo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciou chorôb. Dve ďalšie úmrtia súvisia s rozšírením nákazy v nemocnici v meste Čchongdo a okolí.



Juhokórejský prezident Mun Če-in vyhlásil v nedeľu v krajine najvyšší stupeň varovania v súvislosti s novým koronavírusom. Úradom nariadil, aby podnikli "bezprecedentné" a "silné" opatrenia na potlačenie šírenia epidémie. Nasledujúce dni budú podľa neho "veľmi dôležitým a rozhodujúcim okamihom".



Najvyšší stupeň výstrahy umožňuje napríklad dočasne uzavrieť školy, ako aj obmedziť prevádzku verejnej dopravy či lety z Južnej Kórey a do tejto krajiny.



Začiatok nového školského roka v krajine odložili o týždeň na 9. marca.



Vlak zastavený pre podozrenie na koronavírus cestuje ďalej do Rakúska

Vlak Eurocity zastavený na talianskej hranici s Rakúskom pre obavy z nového koronavírusu môže pokračovať v ceste do nemeckého Mníchova. Rozhodli o tom v nedeľu neskoro večer rakúske úrady, oznámili hovorca rakúskej železničnej spoločnosti ÖBB, ako aj ministerstvo vnútra vo Viedni.



Rakúsko predtým z obáv pred šírením nového koronavírusu zastavilo železničnú dopravu s Talianskom len na centrálnej trati cez Brennerský priesmyk, spresnil hovorca ÖBB predošlé informácie o úplnom zastavení vlakových spojení so susednou krajinou.



Informácie priniesli agentúry DPA a APA.



Osobná železničná doprava medzi Rakúskom a Talianskom cez Brennerský priesmyk bol v nedeľu pozastavená na niekoľko hodín pre podozrenie na nákazu koronavírusom, ktoré vzniklo u dvoch cestujúcich vlaku Eurocity 86 z Benátok do Mníchova. V talianskej pohraničnej stanici Brennero uviazlo okolo 500 pasažierov celkovo dvoch súprav. Talianske železnice oznámili, že zastavený vlak Eurocity 86 pokračoval ďalej v ceste o 23.30 h.



"Testy u oboch osôb s podozrením na nákazu koronavírusom boli negatívne. Vlak bude preto zakrátko cestovať ďalej," uviedol rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. Vo vyhlásení dodal, že úrady budú zisťovať totožnosť všetkých cestujúcich, ktorí z vlaku vystúpia v Rakúsku.



Vlak Eurocity 86 vyrazil popoludní z Benátok a zastavil v meste Verona po tom, ako v ňom vzbudili pozornosť personálu dve ženy z Nemecka s príznakmi teploty a silným kašľom. Obe ženy následne previezli do nemocnice vo Verone, testy na vírus však u nich boli negatívne.



Vlak cestoval ďalej, znova ho však zastavili v pohraničnej stanici Brennero na talianskom území - zrejme po tom, ako talianske železnice FS o možných prípadoch nákazy informovali spoločnosť ÖBB, ktorá následne upovedomila koordinačné centrum rakúskeho ministerstva vnútra. Rakúske úrady krátko na to zakázali vstup tohto vlaku na územie krajiny, ako uviedol minister Nehammer.



Vo vlaku sa nachádzalo okolo 300 ľudí, prevažne Rakúšanov a Nemcov. Ďalších okolo 200 pasažierov cestovalo v taktiež zastavenom vlaku Eurocity 1288, smerujúcom z Talianska rovnako do Mníchova. Regionálne vlaky do Talianska na rakúskej strane hranice vrátili do ich východiskových staníc.



Rozhodnutie Rakúska zastaviť vlaky pritom podľa APA vyvolalo nevôľu talianskych predstaviteľov. Tí tvrdili, že na to nie je nijaký dôvod, keďže sa podozrenie na koronavírus vo vlaku nepotvrdilo, pričom obe nemecké cestujúce s horúčkou ležia v nemocnici vo Verone, nič však u nich nesvedčí o ochorení na koronavírus.



Taliansko predtým cez víkend ohlásilo dôrazné opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu Sars-CoV-2, ktorým sa v krajine už nakazilo najmenej 152 ľudí, čo je najviac mimo Ázie. Na severe Talianska uzavreli viacero obcí, aby sa vírus nedostal do hospodárskej metropoly Miláno, turistického centra Benátky i iných regiónov. Vírusu medzičasom v Taliansku podľahli traja ľudia.



V nedeľu medzičasom potvrdili po prvý raz aj prípady nákazy v provincii Trentino, ktorá leží južne od Autonómnej provincie Bolzano - Horná Adiža pri hranici s Rakúskom a je známa aj ako Južné Tirolsko. Ide o troch turistov z Lombardska. Rodinu z lombardskej provincie Cremona umiestnili v nemocnici v Bergame.