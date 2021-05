Čína oznámila úspešný štart nákladnej lode Tchien-čou 2

Paking 29. mája (TASR) - Automatická nákladná loď Tchien-čou 2 (v preklade Nebeský koráb), prevážajúca zásoby pre čínsku vesmírnu stanicu, v sobotu úspešne odštartovala zo strediska Wen-čchang na čínskom ostrove Chaj-nan ležiacom v Juhočínskom mori.



Pôvodne sa tento štart mal uskutočniť 19. mája, ale centrum riadenia letov ho pre nešpecifikované technické príčiny odložilo.



Budovaná vesmírna stanica Tchien-kung, ktorej názov v preklade znamená Nebeský palác, má byť hotová do konca roku 2022. Prvý modul tejto orbitálnej stanice, nazvaný Tchien-che 1 (Nebeská harmónia), Čína do vesmíru úspešne vypustila koncom apríla.



Po Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bude čínska stanica Tchien-kung v blízkej budúcnosti druhou stálou ľudskou základňou na zemskej orbite. Ak ISS podľa plánu ukončí do roku 2024 svoju prevádzku, Čína by sa stala jedinou krajinou, ktorá bude prevádzkovať vesmírnu stanicu.



Čínska stanica sa má pohybovať vo výške 340 až 450 kilometrov nad Zemou a predpokladá sa, že by mala fungovať viac ako desať rokov. Je určená pre troch kozmonautov, i keď v čase striedania posádok v nej krátky čas môže byť až šesť ľudí.



Celý komplex v tvare písmena T, ktorý má tri dokovacie uzly a prechodový modul pre výstupy kozmonautov do vesmíru, bude vážiť 66 ton, objem komôr dosiahne 110 metrov kubických.