Čína: Budeme brániť svoje záujmy v spojitosti so zostrelením balóna

Peking 7. februára (TASR) - Čína v utorok oznámila, že bude "rozhodne brániť svoje zákonné práva a záujmy" v spojitosti so zostrelením údajného čínskeho špionážneho balóna Spojenými štátmi počas víkendu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v utorok pripomenula, že táto "bezposádková vzducholoď" nepredstavovala hrozbu a do vzdušného priestoru USA vnikla náhodne. Takisto opätovne kritizovala Spojené štáty za prehnanú reakciu namiesto toho, aby zvolili "pokojný a profesionálny" prístup.



Mao Ning na otázku, či chce Čína naspäť pozostatky balóna, uviedla, že "patrí Číne". "Ten balón nepatrí Spojeným štátom. Čínska vláda bude naďalej rozhodne brániť svoje zákonné práva a záujmy," uviedla.



Čínsky balón sa minulý týždeň objavil vo vzdušnom priestore Spojených štátov. Washington obvinil Peking, že balón používa na sledovanie a v sobotu ho americká armáda zostrelila. Peking reagoval predvolaním amerického chargé d'affaires, ktorému zopakoval, že išlo o civilný objekt a Washington jeho zostrelením reagoval "prehnane".



Čína tvrdí, že ide o civilný balón používaný na meteorologické pozorovania. Odmieta však potvrdiť, ktorému ministerstvu či spoločnosti zariadenie patrí.



Napätie medzi Čínou a USA vyvoláva znepokojenie Washingtonu i mnohých jeho spojencov, píše AP. Sú znepokojení, že otvorený konflikt by mohol mať negatívny vplyv na svetové hospodárstvo, najmä v období od vlaňajšej ruskej invázie na Ukrajinu, v spojitosti s ktorou sa Čína v prevažnej miere pridáva na stranu Ruska, komentuje americká tlačová agentúra.