Čína: Peking zaznamenal pred ZOH nárast v prípadoch nákazy

Peking 26. januára (TASR) - Čínske hlavné mesto hlásilo v stredu 14 nových prípadov ochorenia COVID-19. Zároveň sa v Pekingu začalo tretie kolo hromadného testovania miliónov ľudí pred zimnými olympijskými hrami, ktoré tam štartujú už o deväť dní, 4. februára, pripomína tlačová agentúra AP.



Oznámenie o hromadnom testovaní, zverejnené v utorok večer v pekinskom okrese Feng-tchaj na jeho účte na sociálnych sieťach, vyvolalo sťažnosti niektorých obyvateľov. Tých úrady totiž požiadali, aby sa znovu postavili do radu pred testovacími centrami, keď sa denné teploty pohybujú okolo bodu mrazu.



Peking zintenzívnil už aj tak prísne čínske protipandemické opatrenia, pretože sa pred olympijskými hrami snaží potlačiť akýkoľvek výskyt nákazy. Mesto tento týždeň oznámilo, že každý, kto má horúčku, bolesti hlavy alebo ďalšie dva príznaky, bude do 72 hodín otestovaný na covid.



Dva milióny obyvateľov okresu Feng-tchaj, kde zistili väčšinu prípadov v Pekingu, testujú už tretíkrát od minulého víkendu. Testovanie však prebieha aj v iných obytných štvrtiach metropoly.



K oznámeniu o hromadnom testovaní sa na internete vyjadrilo približne 90 ľudí, väčšina sa sťažovala. Niektorí uviedli, že časté testovanie je mrhaním zdrojov, narušuje pracovný a každodenný život a zaťažuje pracovníkov zdravotníctva aj predstaviteľov úradov.



Čína hlásila za posledných 24 hodín 24 nových komunitných prípadov nákazy koronavírusom vrátane spomínaných 14 v Pekingu. To je nárast oproti piatim prípadom v Pekingu a 18 prípadom v ostatných častiach Číny z predchádzajúceho dňa.



Čínska vláda uplatňuje stratégiu nulovej tolerancie voči covidu, a preto sa snaží zastaviť každý výskyt prípadov nákazy, nech je akokoľvek malý, lockdownami, hromadným testovaním a obmedzením cestovania, uvádza AP.