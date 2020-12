Čína plánuje pred príchodom Nového roka zaočovať 50 miliónov ľudí

Peking 18. decembra (TASR) – Čína plánuje zaočkovať proti koronavírusu 50 miliónov obyvateľov prednostných skupín ešte skôr, než nastane dopravná špička spojená s oslavami čínskeho Nového roka. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na piatkové vydanie denníka South China Morning Post.



Peking plánuje distribuovať 100 miliónov dávok vakcín vyvinutých čínskymi farmaceutickými spoločnosťami Sinopharm a Sinovac Biotech Ltd. Čína schválila aj núdzové použitie dvoch vakcín od spoločnosti Sinopharm a jednu od spoločnosti Sinovac Biotech. Pre armádne účely schválila použitie štvrtej vakcíny, a to od spoločnosti CanSino Biologics Inc.



Čínske úrady by mali do 15. januára zaočkovať 50 miliónov ľudí, pričom zvyšných 50 miliónov plánuje krajina zaočkovať do 5. februára.



Cieľom hromadného očkovania prednostných skupín je znížiť riziko šírenia vírusu počas týždňového pracovného voľna spojeného s oslavami lunárneho Nového roka. Do zmienenej prednostnej skupiny patria zdravotníci, príslušníci polície, hasiči, colníci a pracovníci v doprave a v oblasti logistiky.



Po zaočkovaní prednostných skupín obyvateľstva by čínska provincia S'-čchuan mala začiatkom januára spustiť očkovanie starších osôb a obyvateľov trpiacich na iné ochorenia, dodali úrady.



Čína od začiatku pandémie zaznamenala 86 789 prípadov nákazy koronavírusom, ktorej podľahlo 4634 obyvateľov. Z nákazy sa vyliečilo 81 851 ľudí.



Približne 40-dňová dopravná špička, ku ktorej dochádza v Čine každoročne s príchodom osláv Nového roka, sa nazýva v čínštine čchun-jün.