Čína v reakcii na vírus 2019-nCoV postaví novú nemocnicu za desať dní

Peking 24. januára (TASR) - Čína chce v meste Wu-chan do desiatich dní postaviť novú nemocnicu. Peking sa týmto krokom snaží efektívnejšie reagovať na šírenie nového koronavírusu v jeho epicentre, ktoré sa nachádza práve v tomto stredočínskom meste. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Čínska štátna televízna stanica CCTV zverejnila zábery desiatok bagrov a nákladných vozidiel na stavenisku, ktoré by sa do 3. februára malo zmeniť na nemocnicu s rozlohou 25.000 štvorcových metrov a s kapacitou tisíc lôžok.



Cieľom novej nemocnice je podľa čínskej tlačovej agentúry Sin-chua "reagovať na nedostatok zdravotníckych zdrojov a zlepšiť starostlivosť o pacientov".



"Mobilizovali sme všetkých robotníkov, ktorí zostali vo Wu-chane, aby pracovali v zmenách umožňujúcich nepretržitú výstavbu," vyhlásil v tejto súvislosti Čang Čchung-si zo spoločnosti Wu-chan Construction.



Ako pripomína AFP, v roku 2003 vybudovala Čína novú nemocnicu na predmestí Pekingu za menej ako týždeň. Peking vtedy takýmto spôsobom reagoval na rastúci počet pacientov nakazených ochorením SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.



Nový koronavírus dostal označenie 2019-nCoV. Väčšina osôb nakazených týmto ochorením má príznaky podobné chrípke vrátane horúčok, kašľa, dýchavičnosti, podráždeného hrdla a nádchy.



Vírus sa pôvodne pravdepodobne vyskytoval u netopierov, avšak vedci predpokladajú, že pri prechode na človeka mohol svoju úlohu zohrať prechodný hostiteľ, za ktorého jedna štúdia označila hady.



Doteraz si vyžiadal najmenej 26 obetí na životoch a 830 ľudí sa ním nakazilo.