Čína plánuje zjednodušiť vstup do krajiny určitým cudzincom

Peking 19. septembra (TASR) - Čínska vláda v pondelok predstavila návrh nariadenia, ktoré by malo niektorým cudzincom uľahčiť návštevu turistických pamiatok v blízkosti čínskych hraníc. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ministerstvo kultúry a turizmu uviedlo, žer skupiny návštevníkov organizované cestovnými kanceláriami v čínskych pohraničných oblastiach si môžu flexibilne vybrať bod vstupu a opustenia krajiny. Bližšie informácie o presných dátumoch či lokalitách však neposkytlo.



Čína zatvorila svoje hranice pre osoby zo zahraničia na začiatku pandémie koronavírusu v roku 2020. Vstup do krajiny mali povolené len určité skupiny návštevníkov, napríklad držitelia osobitných pracovných víz, pripomína Reuters.



V uplynulých mesiacoch sa však mnohé z prísnych pravidiel postupne uvoľňovali – obnovili sa letecké spojenia medzi Čínou a niekoľkými ďalšími krajinami, čo umožnilo zahraničným študentom s platným povolením na pobyt vstúpiť do krajiny. Zvoľnili sa aj niektoré podmienky týkajúce sa povinnej karantény pri návrate zo zahraničia.



Čína má spoločnú hranicu s viac ako desiatimi štátmi vrátane Ruska, Mongolska, Mjanmarska, Laosu a Vietnamu. Mestá v prihraničných regiónoch sú často miestom vypuknutia lokálnych ohnísk covidu dovezeného zo zahraničia, čo súvisí najmä s prekračovaním hraníc čínskymi občanmi aj cudzincami.