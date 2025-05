Čína: Plány USA so Zlatou kupolou podkopávajú stabilitu vo svete

Peking 21. mája (TASR) - Čína v stredu upozornila, že protiraketový štít Zlatá kupola, plánovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom, „podkopáva stabilitu vo svete“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vyjadrenie Pekingu prišlo po tom, čo Trump v noci na stredu oznámil počiatočné financovanie tohto plánu vo výške 25 miliárd dolárov.



„Podkopáva to globálnu strategickú rovnováhu a stabilitu. Čina vyjadruje v tejto súvislosti vážne obavy. Naliehavo žiadame Spojené štáty, aby čo najskôr upustili od vývoja a rozmiestňovania globálneho systému protiraketovej obrany,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning počas pravidelného brífingu pre médiá.



Protiraketový štít Zlatá kupola má podľa plánov fungovať na zemi aj vo vesmíre a byť schopný detegovať a zastaviť balistické rakety počas každej zo štyroch hlavných fáz potenciálneho útoku: pred vypustením, počas skorej fázy letu, uprostred neho i v závere počas klesania na cieľ.



Štít má byť podľa plánov v prevádzke do konca Trumpovho funkčného obdobia, teda do roku 2029. Trump zároveň oznámil, že dohľad nad postupom prác bude vykonávať súčasný zástupca veliteľa vesmírnych síl generál Michael Guetlin.