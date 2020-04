Čína po obvineniach z diskriminácie zruší obmedzenia pre Afričanov

Peking 14. apríla (TASR) - Peking zruší obmedzenia v oblasti "zdravotníckeho manažmentu" týkajúce sa občanov afrických krajín žijúcich v Číne. Oznámilo to v utorok po stretnutí so zástupcami 20 afrických štátov čínske ministerstvo zahraničných vecí, informovala televízia CNN.



Zmenu postoja Čína avizovala po tom, ako ju niekoľko afrických krajín kritizovalo za prístup k ich občanom. Objavili sa totiž o správy o ich údajnej diskriminácii počas aktuálnej koronavírusovej pandémie, ku ktorej malo dochádzať najmä v meste Kanton.



Úrady tam minulý týždeň pre obavy z importovaných prípadov nákazy podrobili študentov a emigrantov z Afriky núteným testom na koronavírus a nariadili im 14-dňovú karanténu, a to bez ohľadu na ich cestovateľskú anamnézu.



Mnoho občanov z afrických krajín zostalo navyše bez strechy nad hlavou po tom, čo im ich prenajímatelia vypovedali zmluvy a miestne hotely ich odmietli ubytovať.



Obvinenia z diskriminácie Afričanov Čína poprela. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien uviedol, že "čínska vláda sa ku všetkým cudzincom v krajine správa rovnocenne". Poznamenal, že zrušenie obmedzení nebude platiť pre ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza koronavírusom, ani pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanými.