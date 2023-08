PEKING POD VODOU: Po dažďoch hlásia najmenej 11 mŕtvych

Na snímke tradičná brána je zaplavená v Miao-feng-šan na okraji Pekingu 1. augusta 2023. Foto: TASR/AP

Na snímke zosuv pôdy v regióne Miao-feng-šan na okraji Pekingu 1. augusta 2023. Foto: TASR/AP

Peking 1. augusta (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 13 je nezvestných po prudkých dažďoch v čínskej metropole Peking a jej okolí. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.Do postihnutej oblasti v ranných hodinách vyslali aj štyri vojenské vrtuľníky s dodávkami potravín a oblečenia pre ľudí uviaznutých na vlakovej stanici v ťažko zasiahnutom mestskom obvode Men-tchou-kou.V dôsledku búrky v tomto obvode podľa čínskych médií boli prerušené dodávky vody do približne 150.000 domácností. Úrady tam vyslali 45 vodných cisterien.Štátna čínska televízia CCTV hlásila škody aj v obvode Fang-šan na juhozápade Pekingu. V živom vysielaní tam bolo podľa AFP možné vidieť napríklad autobusy do polovice ponorené vo vode.V Pekingu v pondelok vyhlásili najvyšší stupeň varovania pred záplavami a zosuvmi pôdy. Mesto vtedy aktivovalo aj protipovodňovú nádrž prvýkrát od jej vybudovania v roku 1998, uviedol denník Beijing Daily.Dažde a záplavy sú dôsledkom tropickej búrky Doksuri, ktorá postihla čínske pobrežie so silou tajfúnu v piatok. Metropolu Peking a okolité oblasti zasiahla až v sobotu, a to v podobe prudkých dažďov - v priebehu 40 hodín tam spadlo približne toľko zrážok ako je priemer za celý júl.Miestne médiá zverejnili v pondelok zábery z chaotických scén z vysokorýchlostných vlakov uviaznutých na zaplavených tratiach, v niektorých prípadoch až na 30 hodín. Cestujúci sa pritom sťažovali, že sa im už minuli potraviny a tekutiny.Čína tento rok zaznamenáva rekordné letné teploty. Odborníci varovali, že tohtoročné lejaky môžu zapríčiniť ešte väčšie záplavy ako v júli 2012, keď zahynulo 79 ľudí a desaťtisíce museli evakuovať.Krajina sa však už teraz pripravuje na príchod ďalšej búrky - tajfúnu Khanun, ktorý je už šiestym od začiatku tohto roku. Čínske pobrežie by mal zasiahnuť počas tohto týždňa.