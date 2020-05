Čína po prvý raz nenahlásila žiadny nový prípad nákazy

Peking 23. mája (TASR) - Čína v sobotu nenahlásila žiadny nový prípad nakazenia novým koronavírusom SARS-CoV-2. A to po prvý raz od januára, keď začala zverejňovať tieto údaje, informovala agentúra AFP.



Oficiálny počet obetí ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom, dosiahol v Číne 4634 a počet nakazených 82.971. Koronavírus sa rozšíril do sveta zo stredočínskeho mesta Wu-chan a vyžiadal si vyše 335.000 obetí, poznamenala AFP.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok na virtuálnej konferencii zástupcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) povedal, že Čína podporí "komplexné vyhodnotenie" odpovede na koronavírusovú pandémiu po tom, čo sa situácia dostane "pod kontrolu". Vyhlásil, že Čína mala vždy "otvorený, transparentný a zodpovedný prístup" a informácie o koronavíruse zdieľala včas.



Na medzinárodné vyšetrovanie pôvodu pandémie a reakcie na ňu vyzývajú najmä Spojené štáty a Austrália. Ďalšie krajiny vrátane Británie, Francúzska a Nemecka žiadali od Číny transparentnejší postup v súvislosti s pandémiou. Čína doteraz žiadosti o vyšetrovanie odmietala a obviňovala USA, že záležitosť politizujú.