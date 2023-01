Čína po takmer troch rokoch otvorí hranice s Hongkongom

Hongkong 5. januára (TASR) — Čína vo štvrtok oznámila, že začne postupne otvárať hranice s Hongkongom, ktoré boli z väčšej časti uzavreté takmer tri roky - od začiatku pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Deväť z 12 hraničných priechodov medzi Hongkongom a pevninskou Čínou je zatvorených od začiatku roka 2020. Úrady v Číne aj Hongkongu totiž dlhodobo uplatňovali stratégiu nulovej tolerancie covidu, ktorej súčasťou boli prísne cestovné obmedzenia a karanténne predpisy.



Dlhodobé uzavretie hraníc rozdelilo mnohé rodiny, utlmilo turistický ruch aj väčšinu cezhraničných obchodných kontaktov. Reštrikcie obzvlášť tvrdo postihli ekonomiku Hongkongu, ktorá sa koncom minulého roka dostala do hlbokej recesie.



Čínsky Úrad pre záležitosti Hongkongu a Macaa vo štvrtok oznámil, že od 8. januára sa začne "postupne a usporiadane" obnovovať bežný režim na hraniciach s Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny.



Čína v ten istý deň zruší aj povinné karantény pre cestujúcich prichádzajúcich zo zahraničia. Ide o súčasť odklonu od stratégie nulovej tolerancie covidu, ktorú čínska komunistická vláda prestala uplatňovať vlani v decembri po vlne protestov.



Režim na hraniciach Číny s Hongkongom sa však zatiaľ nevráti do normálu, aký bol bežný pred pandémiou. Osoby cestujúce z Hongkongu do Číny sa budú musieť naďalej preukazovať negatívnym výsledkom testu PCR na covid vykonaným maximálne 48 hodín pred odchodom.



Zatiaľ nie je jasné, či sa otvorí všetkých 12 hraničných priechodov, ani či budú môcť fungovať v neobmedzenom režime. Hongkonské médiá v posledných dňoch písali o tom, že v prvej fáze bude môcť hranice prekračovať len 50.000 - 100.000 ľudí denne.