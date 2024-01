Čína po útokoch v Balúčistáne vyzvala Pakistan a Irán na zdržanlivosť

Peking 17. januára (TASR) - Čína v stredu apelovala na Pakistan a Irán, aby zachovali zdržanlivosť po tom, čo Islamabad obvinil Teherán z leteckého úderu na pakistanské územie, pri ktorom zahynuli dve deti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vyzývame obe strany, aby postupovali zdržanlivo, vyhýbali sa krokom, ktoré by viedli k eskalácii napätia, a spolupracovali na udržaní mieru a stability," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning s tým, že Peking považuje Irán aj Pakistan za blízkych susedov a významné islamské štáty.



AFP vysvetľuje, že Teherán a Islamabad sú blízkymi partnermi Číny a spoločne patria do Šanghajskej organizácie spolupráce (SOČ).



Pakistan v utorok odsúdil iránsky útok v pohraničnej oblasti Balúčistán ako "úplne neprijateľný" a nevyprovokované narušenie vzdušného priestory krajiny. Podľa iránskych médií boli údery cielené na základne militantnej skupiny Džajš al-Adl (Armáda spravodlivosti), ktorá pôsobí na juhu Iránu a jej vplyv presahuje do Pakistanu.



K úderu v Balúčistáne došlo po pondelkovom raketovom útoku Iránu na "špionážnu centrálu" a "teroristické" ciele v Sýrii a v poloautonómnom regióne Kurdistan ležiaceho na severe Iraku.



K iránskym útokom došlo v čase zvýšeného napätia v regióne a obáv z rozšírenia vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy.