Severokórejčana, ktorý ušiel z väzenia, zadržali po viac ako 40 dňoch

Peking 28. novembra (TASR) - Čínska polícia zadržala Severokórejčana, ktorému sa v októbri podarilo ujsť z väznice a bol na úteku viac ako 40 dní. Oznámila to v nedeľu agentúra AFP.



Úrady na severovýchode Číny za chytenie tohto 39-ročného väzňa ponúkali odmenu v prepočte 23.000 dolárov. V Číne ho zadržali po tom, ako ušiel zo Severnej Kórey. Z väznice v čínskej provincii Ťi-lin ušiel 18. októbra, keď sa mu podarilo preliezť cez múr. Opätovne ho zadržali v nedeľu predpoludním miestneho času.



Muž v roku 2013 nelegálne prekročil rieku oddeľujúcu Severnú Kóreu od Číny. Následne sa vlámal do niekoľkých domov v jednej dedine, kde odcudzil peniaze, mobilné telefóny a šaty. Dobodal aj staršiu ženu, ktorá ho pristihla a následne sa pokúsil utiecť v taxíku.



Neskôr ho uznali za vinného z nelegálneho vstupu do Číny, krádeže a lúpeže. V roku 2023 ho mali prepustiť a deportovať do KĽDR.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v júlovej správe uviedla, že v Číne je zadržiavaných najmenej 1100 Severokórejčanov. Mnohým z nich hrozí po prepustení deportácia do KĽDR, kde sa môžu stať obeťami mučenia a ďalších porušení ľudských práv.