Čína po začiatku vojenských cvičení varuje pred podporou Taiwanu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci má už desaťročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu.

Autor TASR
Peking 29. decembra (TASR) - Čína v pondelok varovala „vonkajšie sily“ podporujúce Taiwan, po tom, čo jej ozbrojené sily začali v blízkosti tohto ostrova rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Tieto cvičenia majú podľa Číny simulovať blokádu kľúčových prístavov Taiwanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii povedal, že všetky pokusy zastaviť zjednotenie Taiwanu s pevninskou Čínou „sú predurčené na neúspech.“

„Vonkajšie sily, ktoré sa pokúšajú využiť Taiwan na obmedzenie Číny a vyzbrojiť Taiwan, iba posilnia aroganciu podporovateľov nezávislosti a vtiahnu Taiwanský prieliv do nebezpečnej situácie s bezprostredným rizikom vojny,“ povedal Lin Ťien.

Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci má už desaťročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou. Čínske vojnové lode a vojenské lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu.

Prvé veľké manévre Číny od apríla a šieste od augusta 2022 sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto balík pre Taiwan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Čína minulý týždeň reagovala uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.
