< sekcia Zahraničie
Čína po začiatku vojenských cvičení varuje pred podporou Taiwanu
Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci má už desaťročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu.
Autor TASR
Peking 29. decembra (TASR) - Čína v pondelok varovala „vonkajšie sily“ podporujúce Taiwan, po tom, čo jej ozbrojené sily začali v blízkosti tohto ostrova rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Tieto cvičenia majú podľa Číny simulovať blokádu kľúčových prístavov Taiwanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii povedal, že všetky pokusy zastaviť zjednotenie Taiwanu s pevninskou Čínou „sú predurčené na neúspech.“
„Vonkajšie sily, ktoré sa pokúšajú využiť Taiwan na obmedzenie Číny a vyzbrojiť Taiwan, iba posilnia aroganciu podporovateľov nezávislosti a vtiahnu Taiwanský prieliv do nebezpečnej situácie s bezprostredným rizikom vojny,“ povedal Lin Ťien.
Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci má už desaťročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou. Čínske vojnové lode a vojenské lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu.
Prvé veľké manévre Číny od apríla a šieste od augusta 2022 sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto balík pre Taiwan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Čína minulý týždeň reagovala uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii povedal, že všetky pokusy zastaviť zjednotenie Taiwanu s pevninskou Čínou „sú predurčené na neúspech.“
„Vonkajšie sily, ktoré sa pokúšajú využiť Taiwan na obmedzenie Číny a vyzbrojiť Taiwan, iba posilnia aroganciu podporovateľov nezávislosti a vtiahnu Taiwanský prieliv do nebezpečnej situácie s bezprostredným rizikom vojny,“ povedal Lin Ťien.
Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci má už desaťročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou. Čínske vojnové lode a vojenské lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu.
Prvé veľké manévre Číny od apríla a šieste od augusta 2022 sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto balík pre Taiwan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Čína minulý týždeň reagovala uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.