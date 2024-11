Čína po zatykači na Netanjahua vyzvala ICC na zachovanie objektivity

Peking 22. novembra (TASR) - Čína v piatok vyzvala Medzinárodný trestný súd (ICC), aby zachoval objektivitu a nestrannosť po tom, čo súd so sídlom v Haagu vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Čína dúfa, že ICC bude zastávať objektívny a spravodlivý postoj a bude vykonávať svoje právomoci v súlade s právom," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na pravidelnej tlačovej konferencii. Čína nie je zmluvnou stranou ICC a neuznáva jeho jurisdikciu.



V piatok sa k zatykaču vyjadril aj veliteľ iránskych Revolučných gárd. Hosejn Salámí uviedol, že zatýkací rozkaz "znamená koniec a smrť pre sionistický režim, ktorý dnes žije v absolútnej politickej izolácii a jeho predstavitelia už viac nemôžu cestovať do ostatných krajín."



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vo štvrtok oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia z vojnových zločinov na izraelského premiéra Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa.



ICC zdôraznil, že zatykače na izraelských predstaviteľov platia bez ohľadu na odmietavý postoj Izraela k jurisdikcii súdu na svojom území.



Rozhodnutie kritizovalo viacero štátov vrátane USA. Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok uviedol, že by pozval Netanjahua na návštevu Maďarska a deklaroval, že zatýkací rozkaz na jeho osobu Maďarsko, ktoré je zmluvnou stranou ICC, nedodrží.