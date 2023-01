Počet úmrtí súvisiacich s covidom v Číne klesol o takmer 80 percent

Peking 26. januára (TASR) - Počet denných úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 od začiatku januára v Číne klesol o takmer 80 percent, oznámili miestne úrady. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala vo štvrtok.



V pondelok zaznamenali v čínskych nemocniciach 896 úmrtí súvisiacich s covidom. Od 4. januára je to pokles o 79 percent, uviedol v stredu čínsky úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb vo vyhlásení.



Počet aktívnych prípadov koronavírusu v pondelok klesol na 36.000. Oproti vrcholu súčasnej vlny nákazy, ktorý nastal 5. januára, keď v Číne evidovali 128.000 aktívnych prípadov, je to pokles o 72 percent, uvádza úrad.



Predpokladá sa, že koronavírusové štatistiky, ktoré zverejňuje Peking, predstavujú iba zlomok skutočných počtov. Čína totiž do štatistík o úmrtiach súvisiacich s covidom radí len veľmi úzky okruh prípadov.



Oznámený pokles úmrtí však môže byť znakom, že najnovšia vlna nákazy, ktorá Čínu zasiahla po odklone od politiky tzv. nulovej tolerancie covidu, začína slabnúť, píše AFP.



Čínske úrady oznámili zlepšenie pandemickej situácie v období osláv najväčšieho sviatku v krajine - Lunárneho nového roka. Zároveň varovali, že cestovanie a hromadné podujatia počas osláv by mohli opäť spôsobiť nárast nových prípadov i úmrtí súvisiacich s koronavírusom.