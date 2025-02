Čína podľa médii navrhla hostiť schôdzku Trumpa a Putina

Peking 13. februára (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok nekomentovalo správu denníka The Wall Street Journal (WSJ), ktorý s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že Peking sa navrhol ako hostiteľ osobného stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a TASS.



Putin a Trump spolu v stredu telefonovali oficiálne prvýkrát, odkedy sa republikán vrátil do Bieleho domu. Dohodli sa, že okamžite začnú rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Trump bezprostredne potom telefonoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil, že sa s Putinom pravdepodobne stretne v Saudskej Arábii.



WSJ napísal, že čínski predstavitelia v posledných týždňoch prostredníctvom sprostredkovateľov navrhli Trumpovej administratíve, že usporiadajú summit medzi ním a Putinom a takisto sa budú usilovať o udržanie mieru po prípadnom uzavretí prímeria na Ukrajine.



"Zatiaľ nemám žiadne informácie, o ktoré by som sa mohol podeliť," reagoval vo štvrtok na správu amerického denníka hovorca čínskej diplomacie Kuo Ťia-kchun.



Zelenskyj aj Putin vyjadrili podľa Trumpa želanie dosiahnuť mier. Americký prezident po telefonáte s ruským náprotivkom priblížil, že požiadal šéfa svojej diplomacie Marca Rubia, riaditeľa CIA Johna Ratcliffa, poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Waltza a svojho vyslanca pre Blízky východ Stevea Witkoffa, aby viedli príslušné rokovania. Médiá si všimli, že na zozname nie je zahrnutý Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg.



Mierové rozhovory o vojne na Ukrajine sa naposledy uskutočnili počas prvých mesiacov od začiatku invázie Ruska z 24. februára 2022. Trumpov predchodca Joe Biden nemal odvtedy s Putinom priamy kontakt, pripomenul Reuters.



Rusko momentálne podľa agentúry kontroluje približne jednu pätinu územia Ukrajiny a žiada, aby mu Kyjev odstúpil aj ďalšie časti krajiny. Moskva takisto chce, aby sa Ukrajina stala v rámci akejkoľvek mierovej dohody trvalo neutrálnou a vzdala sa ambície vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Naopak, Ukrajina trvá na tom, aby sa Rusko stiahlo z jej územia a aby jej spojenci garantovali bezpečnosť členstvom v NATO alebo inými rovnocennými zárukami, čo by podľa nej odradilo Moskvu od ďalších útokov.



Západ v tejto súvislosti opakovane nalieha na Čínu, aby využila svoje blízke vzťahy s Ruskom a pomohla ukončiť vojnu na Ukrajine. Peking tvrdí, že nie je účastníkom konfliktu, no dôsledne podporuje mierové rokovania za vlastných podmienok.