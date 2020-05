Čína podporí vyšetrovanie reakcie na pandémiu, keď sa situácia upokojí

Peking 18. mája (TASR) - Čína podporí "komplexné vyhodnotenie" odpovede na koronavírusovú pandémiu po tom, ako sa situácia dostane "pod kontrolu", povedal to v pondelok čínsky prezident Si Ťin-pching, píše agentúra AFP.



Si Ťin-pching na virtuálnej konferencii zástupcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil, že Čína mala vždy "otvorený, transparentný a zodpovedný prístup" a informácie o koronavíruse zdieľala včas.



Na medzinárodné vyšetrovanie pôvodu pandémie a reakcie na ňu vyzývajú najmä Spojené štáty a Austrália. Ďalšie krajiny vrátane Británie, Francúzska a Nemecka žiadali od Číny transparentnejší postup v súvislosti s pandémiou. Čína doteraz žiadosti o vyšetrovanie odmietala a obviňovala USA, že záležitosť politizujú.



Peking ešte začiatkom mája zdôraznil, že akékoľvek prípadné vyšetrovanie musí byť v súlade s medzinárodnými predpismi a musí byť povolené riadiacimi orgánmi WHO.