Čína podporila Pakistan a ocenila dodržiavanie prímeria s Indiou

Peking/Islamabad 20. mája (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I privítal v utorok v Pekingu šéfa pakistanskej diplomacie Išaka Dara. Pri tejto príležitosti vyjadril podporu Pakistanu v bránení jeho „národnej suverenity a územnej celistvosti“ v súvislosti s najnovším konfliktom s Indiou. Vyvolal ho aprílový útok ozbrojencov na turistov v indickej časti regiónu Kašmír. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



I ocenil prímerie, ktoré obe strany dodržiavajú od 10. mája, ako aj fakt, že vzájomné „rozdiely riešia prostredníctvom dialógu“.



Čína je najväčším dodávateľom zbraní pre Pakistan a Dar potvrdil, že Islamabad proti Indii použil čínske lietadlá. Wang označil Pakistan za „skutočného priateľa“ a prisľúbil prehĺbenie „strategického partnerstva“.



Aprílový útok v indickej časti Kašmíru si vyžiadal 26 prevažne indických obetí. Naí Dillí obvinilo zo zodpovednosti za útok Pakistan, ktorý to popiera. Krátko na to obe krajiny proti sebe opakovane útočili raketami, dronmi aj delostreleckou paľbou. Konflikt si vyžiadal viac ako 70 mŕtvych.



Americký prezident Donald Trump 10. mája oznámil, že obe strany sa po rozhovoroch sprostredkovaných Spojenými štátmi dohodli na „okamžitom a úplnom prímerí“, ktoré platí dodnes. Pakistan a India sa dohodli aj na stiahnutí vojsk do mierových pozícií do konca mája.