Čína podporila Srbsko po potýčkach v Kosove

Peking 30. mája (TASR) - Čína v utorok vyjadrila podporu snahám Srbska o ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti po tom, čo došlo v Kosove k potýčkam medzi etnickými Srbmi a mierovými jednotkami NATO. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Čína spolu s Ruskom a Srbskom neuznávajú nezávislosť Kosova, ktorú Priština vyhlásila v roku 2008. Podľa hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning prišlo k obnoveniu násilia v Kosove pre nerešpektovanie srbských politických práv.



"Sme proti jednostranným činom dočasných orgánov samosprávy Kosova," uviedla Mao, pričom myslela vládu v Prištine.



Zrážky s vojakmi NATO v Kosove sa odohrali počas demonštrácií, v rámci ktorých etnickí Srbi požadujú odvolanie starostov z radov etnických Albáncov, zvolených počas nedávnych komunálnych volieb bojkotovaných Srbmi. Pri nepokojoch v jednej z obcí na severe Kosova utrpelo v pondelok podľa aktualizovaných údajov zranenia 30 vojakov mierovej misie KFOR pod vedením NATO.



Napriek voľbám by však podľa čínskej hovorkyne mali mať Srbi kontrolu nad samosprávami, v ktorých tvoria väčšinu obyvateľstva. "Žiadame NATO, aby dôrazne rešpektovalo územnú celistvosť príslušných krajín a skutočne robilo to, čo pomôže regionálnemu mieru," uviedla Mao.



Čínska vládnuca strana dlho kritizuje NATO. Tento postoj Pekingu podľa AP čiastočne súvisí s bombardovaním čínskeho veľvyslanectva v Belehrade počas vzdušných náletov NATO v roku 1999, ktorých cieľom bolo ukončiť snahy Srbov o brutálne potlačenie albánskych separatistov v Kosove.



Pri bombardovaní zomreli traja čínsky novinári a Peking ho dlho používa na vyvolanie protizápadných nálad. Spojené štáty sa za útok ospravedlnili a uviedli, že dôvodom bola chyba spravodajských služieb.



Vojenský zásah NATO z roku 1999 napokon viedol k stiahnutiu srbských vojsk, no spor ostáva ohniskom konfliktu vo východnej Európe.



Očakáva sa, že srbský prezident Aleksandar Vučič sa stretne s ruským a čínskom veľvyslancom, aby ukázal, že jeho politika má podporu.